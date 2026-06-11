中東情勢の悪化を受け、豆腐業界においても影響が及んでいる。包装材料の原料となるポリプロピレンやポリエチレン、ポリスチレン樹脂などの大幅値上げや供給不足が深刻化しているという。全国豆腐連合会(全豆連)では4月27日、容器メーカーのコバヤシや、相模屋食料の鳥越淳司社長とともに片山さつき財務大臣を訪問し、重油と包装資材の安定供給確保に関する要望書を財務省に提出した。片山財務大臣は日本の豆腐文化を守る議員連盟(