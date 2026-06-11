【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・笑い飯の哲夫（51）が6月10日、ラジオ番組「赤maru」（FM大阪／月〜木曜15時〜）に生出演。第4子の誕生を報告した。【写真】35歳人気芸人、第1子抱える姿◆哲夫、第4子誕生を報告MCから「3人の父親やったわけですけれど、4人目お生まれに…」と振られると、哲夫は「なりました」と第4子の誕生を報告。そして、哲夫は「（産まれたのは）先週ですね。奈良の十津川村っていうえらい山奥に