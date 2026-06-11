俳優チャ・ウヌの入隊前の姿が公開され、注目を集めている。6月11日、チャウヌ主演のNetflixシリーズ『ワンダーフールズ』に出演した子役の母親が自身のインスタグラムを更新し、ドラマの打ち上げ現場で撮影された写真を公開した。【写真】“顔天才”チャウヌに子役ママ感嘆公開された写真には、5月に公開された『ワンダーフールズ』の主演を務めたパク・ウンビン、チェ・デフンをはじめ、子役たちが一堂に会し、和やかな雰囲気を