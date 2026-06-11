青柳総本家は、「MAISON KAYSER(メゾンカイザー)JR名古屋タカシマヤ店」とコラボレーションし、限定商品「ういろうバターサンド(小倉･抹茶･さくら)」の3種を6月19日から発売する。同店は、6月19日にリニューアルオープンする「ジェイアール名古屋タカシマヤ」のグルメエリア「デリシャスコート」に位置する。【「ういろうバターサンド(小倉･抹茶･さくら)」の画像はこちら】〈プチバゲットにういろう&発酵バターを挟んだ限定商