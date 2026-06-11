【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの川崎希が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元AKB3児のママタレ「弁当箱大きくて満足度高そう」唐揚げ・餃子などボリューム満点弁当◆川崎希、手作り弁当を公開「お弁当作り」とコメントを添え、にんじんシリシリを調理する様子を投稿した川崎。その後「出来た〜」と完成した弁当の写真も披露。ごはんにほうれん草の胡麻和え、に