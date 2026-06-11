スタンダードアイテムの一つであるボーダー柄のトップスを、ポロシャツからノースリーブまで、バラエティ豊かにラインナップ。いまのテンションにぴったりとハマる一枚を見つけて。? カジュアルとエレガントが同居する大人な雰囲気パープルや水色などを重ねた、清涼感あるマルチボーダー柄。ノースリーブながら、少しだけ肩が隠れるオーバーショルダーシルエットに仕上がっている。レーヨンコットン素材は吸湿性にもすぐれ、暑いシ