俳優の秋野暢子（69）が8日、自身のインスタグラムを更新。手作りの「焼き鯖の棒寿司」をはじめとした彩り豊かな夕食を披露した。【写真】「これ絶対うまいやつ!!」秋野暢子の“ラップで巻いた”手作り棒寿司など豪華な手料理秋野は「今夜は焼き鯖の棒寿司がメインかな」とつづり、この日の夕食メニューを公開。投稿では、酢飯にショウガとシソをのせ、香ばしく焼いたサバを重ねてラップでしっかり巻いたという手作りの「焼き