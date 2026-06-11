特定危険指定暴力団「工藤会」の傘下組織の組員ら男6人が、知人の男性を千葉市のアパートなどに監禁し、暴行を加え重傷を負わせたうえ、現金を奪おうとした疑いで逮捕されました。特定危険指定暴力団「工藤会」の傘下組織組員・中村 貴光容疑者（30）と篠塚 歩夢容疑者（29）ら男6人は去年、茨城・土浦市や千葉市若葉区のアパートに、知人の男性を緊縛して監禁し、「かけ子やるか、金どうするんだ」などと言って暴行を加えて重傷を