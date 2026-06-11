ジャングリア沖縄が、開業1周年を記念したアニバーサリープログラム第2弾として、新チケット「ふらっとチケット」を発売すると発表した。沖縄旅行中の限られた時間でもパークを楽しみたいという来場者の声を受けて導入されるもので、2026年7月1日から9月30日までの期間限定で利用できる。【図】金額など「ふらっとチケット」概要ジャングリア沖縄は、沖縄北部・やんばるに位置するテーマパーク。1周年のテーマとして「沖縄のみ