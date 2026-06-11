◆ピッツバーグ・パイレーツ 9 - 8 ロサンゼルス・ドジャース10日（日本時間11日午前7時40分試合開始、PNCパーク）メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）が7勝目をかけ、投打の二刀流で出場しました。0 - 0の同点で迎えた3回。打者・大谷の第2打席でした。真ん中のストレートを捉えると、打球はレフトへ。第12号ホームランかと思われましたが、レフトがジャンピングキャッチ。完全にスタンドインという軌道でしたが、