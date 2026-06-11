福井県庁福井県は原発事業者から徴収する「核燃料税」のうち、原発敷地内で保管されている使用済み核燃料に課税する「搬出促進割」の税率を、現行の重量1キロ当たり年間1500円から2千円に引き上げる方針を固めたことが11日、県への取材で分かった。県外への搬出を促す狙い。県によると、同様の枠組みでの課税としては、全国最高税率となる見通し。原発の熱出力に応じた「出力割」や、原子炉に挿入した核燃料の価格に応じた「価