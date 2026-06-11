EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。【写真】中尾隆聖の言葉に胸を打たれるばいきんまん本作でりんたろー。が演じるのは、雨や雷を操り、アンパンマンたちに襲いかかる雲の怪物・アマグモラ。兼近大樹は、ばいきんまんが発明したメカながら、コキンちゃんのいたずらによってユニークな姿に変身したキューティー