イベントに参加したサーフィン女子の都筑有夢路（左）と池田美来（右）、男子の大原洋人＝10日、神奈川県鎌倉市サーフィン女子で東京五輪銅メダルの都筑有夢路（日本交通）が11日までに、神奈川県鎌倉市内で取材に応じ、優勝で2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得できる愛知・名古屋アジア大会に向け「早くに（五輪出場を）決められるチャンス。ベストを尽くして優勝したい」と決意を示した。スポーツ用品大手ミズノ主催のラ