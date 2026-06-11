警察車両の赤色灯11日午前、相模原市南区の河川敷で神奈川県座間市の女子高校生（17）の遺体が見つかったことが捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、遺体の状況から事件に巻き込まれたとみられ、県警が捜査を始めた。女子高生は行方不明になっていたという。女子高生の遺体が見つかった相模原市南区の河川敷＝11日午後0時56分（共同通信社ヘリから）