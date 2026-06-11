先月、名古屋市南区で2人が死亡したひき逃げ事件で、マイクロバスを運転していた85歳の男の様子に、数日前から異変がみられたことが分かりました。スイミングスクールの送迎バスの運転手・酒井照也容疑者(85)は先月29日、南区の交差点で横断歩道を渡っていた男女2人をひき逃げし死亡させた疑いで逮捕・送検されています。事件当日、出勤した際の健康確認では問題はなかったということですが、バスのドライブレコӦ