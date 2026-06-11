愛知・名古屋アジア大会の開幕まで100日となり、セレモニーで聖火リレーのユニホーム（左右）とともにトーチを披露する松平健さん＝11日午前、名古屋市9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会まで100日となった11日、名古屋能楽堂で記念セレモニーが開催され、聖火リレーのユニホームとトーチが披露された。ユニホームは情熱を表現した赤色を採用し、トーチは内部構造の一部が露出しているのが特徴。能楽堂の舞台上でダンスパフ