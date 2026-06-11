与党が再検討している北陸新幹線延伸ルート案北陸新幹線の敦賀―新大阪延伸のルート再検証を巡り、国土交通省が新たな基準で試算した全8案の費用対効果が11日、判明した。延伸区間だけでなく、東京―新大阪がつながった際の効果などを一体的に評価。現行計画の「小浜京都」ルートが最も高かった。与党整備委員会で来週にも示される。整備委は今国会中のルート決定を目指しており、小浜京都優位で議論が進む可能性がある。費用