第１０８回全国高校野球選手権の南北海道大会の抽選会が１０日、札幌市など４か所で行われ、出場する９６チームの対戦カードが決まった。道高校野球連盟は夏の北北海道、南北海道大会で支部予選を廃止し、今年から新方式を導入。南大会は２０日にとましんスタジアム（苫小牧市）とテーオーオーシャンスタジアム函館（函館市）で開幕し、決勝は７月２１日にエスコンフィールド北海道（北広島市）で行われる。支部予選を廃止、北と