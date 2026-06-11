アメリカ中央軍は日本時間の今朝、イランに対し自衛のための攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはホルムズ海峡の封鎖を宣言し、緊張が続いています。ワシントン支局・林英美記者の中継です。イランとの交渉が停滞するなか、トランプ大統領はこの数日、いら立ちを露わにしていました。合意を狙って軍事攻撃に踏みこみましたが、先行きは見通せない状況です。アメリカ中央軍は、日本時間の午前6時すぎ「イラン国内の複数