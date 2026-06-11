「何も予定がないわたしは粘土で甘えびを作っています」【写真】透明感ある「甘えび」作品、新鮮な感じが伝わってきますね紙の上に乗せられた小さな甘えび。投稿したのは、数々のミニチュアフードを制作する「はらぺこ文鳥@ミニチュアフード」（@hara_hetta0725）さん。メディアにも取り上げられるほどの作品を多数作ってこられたミニチュアフードの作家さんです。そんなはらぺこ文鳥さんがゴールデンウィークに作ったのが、今回投