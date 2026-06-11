令和の大学生はどこで出会いを見つけているのでしょうか。株式会社アイベック（福岡市中央区）が運営する出会い・恋愛マッチングアプリサービス『ハッピーメール（ハッピー）』が実施した調査によると、「恋人がいる」と答えた人は約6割で、その恋人との出会いは「同じ大学」が最多となりました。【調査結果】恋人との出会いはどこでしたか？調査は、全国の大学生の男女200人（男女各100人）を対象として、2026年1月にインターネッ