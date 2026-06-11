俳優の波瑠さんと麻生久美子さんがW主演する日本テレビ系ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」の最終回が6月10日、放送されました。終盤のシーンに人気俳優がチラリと映り、ネット上で話題になっています。【写真】人気俳優のまねをする麻生久美子さん劇中に登場する書店に張り出された新刊宣伝のポスター。建築思想家としてポーズを取るのは俳優のオダギリジョーさん。ドラマ放送中からネット上では「ポスターもしかしてオダギ