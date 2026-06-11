俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは6月10日、自身のInstagramを更新。純白のドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】本田望結の純白ドレス姿「大人っぽくなって、色気が」望結さんは「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』出席させていただきました」と報告。Mrs. GREEN APPLEが主催するエンターテインメントショー「CEREMONY」に出席した時の4枚の写真を公開しています。望結さんは、上品な純白のドレスを