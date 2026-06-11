「ひとりで泊まれる喫茶店を営んでいます。最近のXは感性が近い人に届くらしいので、素敵と思っていただけたら、いいねだけでもしてもらえたら嬉しいです。」【写真】寝室はこんな感じですこんなポストをされたのは旅の自由帳（@creamsoda_sea）さん。福岡県で営む「ひとりで泊まれる喫茶店」の雰囲気を伝える投稿です。あたたかな照明と落ち着いたインテリアに包まれた店内は、気づいたら朝になっていた--そんな時間の流れを感じ