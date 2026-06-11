REITはなぜ分配金が期待できるのかREIT（リート、Real Estate Investment Trust（不動産投資信託））の魅力としてよく挙げられるのが分配金です。REITはオフィスビルや商業施設、物流施設、ホテルなどから得られる賃料収入を主な収益源としています。テナントから支払われる賃料が安定している場合、投資家へ継続的な分配を行うことができます。また、日本のREITには税制上の特徴があります。一定の条件を満たした場合、利益の大部