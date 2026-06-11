2026年1-5月には、輸入の前年同期比増加率が3カ月連続で20％を超え、人工知能（AI）関連製品の輸出入が全体として毎月拡大し、アフリカ諸国との輸出入が1-5月期として初めて1兆元（約23兆5000億円）を超えた。税関総署が9日に発表したデータによると、同期の中国の輸出入額は20兆6800億元（約485兆9800億円）に達し、増加率は引き続き上昇して15．3％となり、1-4月の増加率を0．4ポイント上回った。ここから、世界一の物品貿易国で