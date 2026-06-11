レクサスの小さい高級SUV「UX」“最安グレード”に注目！高級車ブランドとして揺るぎない地位を築いているレクサス。つい最近もコンパクトSUVの「LBX」がヒット、それ以前のエントリーモデルだったUXも手堅く売れ続けています。“小さな高級SUV”ともいえるUXですが、その中で、最も安価に購入できる「バージョンC」の魅力に着目。実はこの最も安いグレードこそが、UXの中で最高の狙い目である理由に迫ります。【画像】これが