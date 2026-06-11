「ファミリーマート」は、6月16日（火）から、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発された全28品を発売。2019年から継続的にコラボレーションを実施してきた中でも過去最大の商品数がそろう今回の「アフタヌーンティー」フェアでは、アールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、数種類のお茶を使ったラインナップがそろいます。今回クランクイン！トレンドは、一足先に一部商品を試食。それぞれのお茶の味