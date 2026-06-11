山形県西川町の月山で、今月7日から東京都の65歳の男性が行方不明となっています。人が入れる場所の捜索はほぼ終了していて、現在はヘリコプターによる上空からの捜索が行われています。 行方が分からなくなっているのは、東京都品川区の会社員の男性（65）です。 警察によりますと、男性は今月7日、登山のために西川町月山沢の月山に入山したとみられていますが、その後行方がわからなくなっています。 月山スキー