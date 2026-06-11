エールディビジ得点王の称号は、上田綺世のステータスを高めた。ただ、欧州５大リーグではないこともあり、知名度の上昇ぶりは限定的かもしれない。ワールドカップで活躍すれば、その名はさらに世界的に知られることとなる。英国のサッカーサイト『3 Added Minutes』は、北中米ワールドカップでブレイク候補となる８選手をピックアップ。そのひとりとして、上田の名をあげている。21歳未満の選手を対象外としたリストのなか