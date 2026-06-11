事前キャンプ地のモンテレイから取材してきて、その太々しさ、冷静さが“ワールドカップでの飛躍への武器”になるのではないかと、そんな予感を抱かせる日本代表戦士がいる。常に「根拠のない自信を持っている」とあっさり口にしているのは、今回初めてワールドカップに臨む鈴木唯人だ。「初めてなんでね、ワールドカップがどういうものか分からないですけど。徐々に感じたほうがいいかもしれない、とは思っていますが」こう