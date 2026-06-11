【NASCAR】第15戦 FireKeepers Casino 400（日本時間6月8日／ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ）【実際の映像】2台が壁へ一直線！物凄いアクシデント＆気遣う姿全米で絶大な人気を誇るストックカーレースの終盤、上位を争う2台のマシンが激しくウォールに激突するアクシデントが発生。衝撃を吸収するためのセーファーバリアが大きく曲がり、レースが20分31秒間にわたって赤旗中断となる緊迫した一幕があった。ア