お笑いタレントのだいたひかるが11日に自身のアメブロを更新。4歳の息子の顔に原因不明の傷があるのを発見したことを報告し、複雑な親心を明かした。【映像】イモトアヤコの自宅キッチンや息子との2ショット「傷…モヤモヤ…」というタイトルでブログを更新しただいたは、「目の下の傷、結構、目立ちますよね」と切り出し、目のすぐ下に傷がみられる息子の写真を公開。けがをしたタイミングについて、「園から出てきた時は、無