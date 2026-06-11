俳優の福原遥（27）が出演する「CDエナジー」の新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」が6月12日から全国で放送開始される。【映像】福原遥がハマっている意外な食べ物電気とガスの会社のCMということで、自身の“エネルギー源”を聞かれた福原は次のように話した。福原「私は食べ物。夜寝る前に『次の日、何を食べようか』と考えて寝るぐらい、とにかく食べることが好き。毎日自分にご褒美を作って、それを食べるために『今日も頑