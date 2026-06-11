6月11日から全国で放送される、三井不動産の新TVCM『三井のすずちゃん スーパープレイ』篇に、俳優の広瀬すず（27）が出演している。【映像】広瀬すずが繰り出すスーパープレイ（複数カット）新CMでは、広瀬が日本サッカー協会の宮本恒靖会長と、日本橋を舞台にフリースタイル対決を繰り広げる。スポーツ観戦が大好きだという広瀬は、インタビューでサッカーを生観戦したときの衝撃を受けたエピソードを明かした。広瀬「も