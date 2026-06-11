アメリカからの連日の攻撃に対しイラン側は、ホルムズ海峡でのすべての船舶の通過を禁止すると明らかにしました。【映像】船が米軍による攻撃を受ける瞬間（実際の様子）イランの中央司令部は11日、ホルムズ海峡での石油タンカーや商船などすべての船舶の航行を禁止すると宣言しました。イラン南部への攻撃が開始されたことやアメリカの敵対行為が継続していることへの対応だとしていて、海峡を通過しようとする船舶は攻撃の対