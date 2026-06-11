「水晶玉星雲」と呼ばれる惑星状星雲の新たな観測画像が公開された/International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA via CNN Newsource（CNN）夜空に輝くまばゆい天体をとらえた新たな画像が公開された。死にゆく星は、対をなす星とともに、水晶玉のような光を放っている。「NGC 1514（別名「水晶玉星雲」）」の画像は、ハワイのマウナケア山にあるジェミニ北望遠鏡で、ジェミニ多天体分光器を使って撮影された。画像を撮影し