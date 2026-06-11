中東情勢を受けた原油の調達をめぐり、政府が進めてきた調達先の多角化によってホルムズ海峡を経由しない代替調達が、来月には100％に達する見通しとなったことがわかりました。【映像】横浜市の港に到着したタンカー政府は中東情勢の混乱を受けて原油の調達先の多角化を進めていて、アメリカや中央アジア、アフリカなどからの調達を拡大してきました。今月の、ホルムズ海峡を経由しない代替調達率は8割程度になるとの見通し