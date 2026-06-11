丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は6月10日より、「辛旨赤の親子丼」など3品を期間限定で販売している。「辛旨赤の親子丼」は、なか卯自慢の“ふわとろ”な親子丼に奥深いコクと刺激的な辛さが特長の特製旨辛ダレを合わせた夏にぴったりの一品。厳選した唐辛子を使用し、一口目の辛さから後引く辛さで、単調ではない“重層的な辛さ”を実現している。なか卯「辛旨赤の親子丼」(並盛620円)特製旨辛ダレには、コチュジャン、キレのあ