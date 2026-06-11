ファミリーレストラン「ココス」は6月1日より、「今月のグルメ〜6月〜」を開催している。ココス「夏野菜のバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」(1,419円)「今月のグルメ〜6月〜」では、色鮮やかな夏野菜を使用した包み焼きハンバーグとスパイシーな味わいのチリコンカンが登場する。「夏野菜のバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」(1,419円)は、パプリカなどの夏野菜やジューシーなチキンが入ったバターチキンカレーを、ココ