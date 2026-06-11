元ビートルズのポール・マッカートニーのトレードマークであるバイオリン・ベースで知られるドイツの老舗楽器メーカー「ヘフナー」が破産危機を免れた。米音楽誌「ギター・ワールド」が１０日、報じた。ヘフナー社は２０２５年１２月にドイツで破産申請を行ったと報道されており、ここ数か月間は不確実な状況が続いていたが、このほどＧＥＷＡＭＵＳＩＣ社に買収されたことで破産を免れた。ドイツ企業のＧＥＷＡ社は、ヨー