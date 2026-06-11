ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は6月11日より、期間限定の「父の日」特別企画を開催。国産黒毛和牛サーロインを贅沢に味わえるメニューに加え、お得な企画も用意されている。ビッグボーイ「サーロイン(80g)&大俵ハンバーグ(200g)」(2,915円)今回使用する黒毛和牛のサーロインは、肉質等級が4等級以上のもの。柔らかい肉質と上質な甘みの脂が特長で、直火で焼き上げることで