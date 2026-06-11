フランス競馬の統括機関であるフランスギャロは日本時間６月１０日、モーリスドゲスト賞・Ｇ１（８月９日、仏ドーヴィル競馬場・芝１３００メートル）に、サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が登録したことを発表した。同馬は２５、２６年と高松宮記念を連覇。「日本を代表するスプリンターであり、短距離では世界屈指の実力を誇る」とフランスギャロの記事で紹介されている。前走の香港Ｇ１・チェ