マレーシアのクアラルンプールを拠点とするアイドルグループ・ＫＬＰ４８への完全移籍から約２年。甲斐心愛（２２）が３月１日に古巣である瀬戸内を拠点にするＳＴＵ４８に電撃復帰し、９月１６日に発売される１４ｔｈシングルで初センターを務める。言葉も通じない、アイドルの概念すら浸透していない異国で何を学び、なぜ再び瀬戸内に戻る決断をしたのか――。甲斐は、２０１７年３月に結成された瀬戸内７県を拠点にするアイ