【東京ワルキューレ】 7月9日 発売予定 価格：2,980円 CEROレーティング：D（17歳以上対象） qureateは、Nintendo Switch/Steam用デッキ構築型ローグライト「東京ワルキューレ」の発売日を7月9日に決定した。価格は2,980円。 本作は、デッキを組み替え、戦略を練り、立ちはだかる敵を打ち倒しながらマップを進んでいく、デッキ構築型ロ&