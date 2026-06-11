超豪華メンバーで行われる第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神競馬場）を前に、華やかな芸能人ゲストにも注目が集まっている。阪神競馬場のＸやインスタグラムで「６／１４（日）宝塚記念当日は福士蒼汰さんがご来場その他ステージショーやグルメイベントも盛りだくさん皆様のお越しをお待ちしております」などと告知されており、公式ホームページでは福士が１１Ｒ後に「表彰式プレゼンター」を務め、１６時４０分頃から