【ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026】 6月15日 発売予定 価格：220円 バンダイは、実写カード付きウエハース「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」を6月15日に発売する。参考価格は220円。全国のスーパー・コンビニエンスストアなどのお菓子売り場で販売される。 本商品は、サッカー日本代表の実写