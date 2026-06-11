◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝東北福祉大９―２大商大＝８回コールド＝（１１日・神宮）２大会連続３８度目出場で連覇を目指す東北福祉大（仙台六大学）は９大会連続１６度目出場の大商大（関西六大学）に９―２で８回コールド勝ちし、４強入りした。初回２死一、二塁でプロ注目の５番・佐藤悠太右翼手（４年＝報徳学園）の中前適時打で先制。２―０の５回には４番・小島慎也一塁手（