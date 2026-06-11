ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、９回に怒りの一発を放った。投手では６回２／３を１被弾を含む６安打４失点（自責点３）、６三振４四死球で勝敗は付かなかった。最速１００・７マイル（約１６２・１キロ）をマーク。チームは８―９で逆転負けした。自らの投球に対する怒りの一発だ。６―９の９回一死一塁で４番手の左腕ソトの