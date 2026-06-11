【モデルプレス＝2026/06/11】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男に残されてしまった手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「手が込んでて尊敬」顔付きおにぎり詰まった2歳息子弁当◆宮崎宣子、長男に残されたおかず明かす宮崎は「今日のお弁当85点」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当を投稿。黒豆や海苔で顔を作ったお